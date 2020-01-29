Четверых сотрудников ФСИН арестовали по делу об избиении заключенных в СИЗО Кемеровской области

Четверых сотрудников ФСИН арестовали по делу об избиении заключенных в СИЗО Кемеровской области

29.01.2020, 15:11, Новости дня

Четверых сотрудников Федеральной службы исполнения наказания в Кемеровской области арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово. Они будут находиться под стражей до 20 марта.

В какой именно тюрьме или колонии работали арестованные, не сообщается, их имена также пока не раскрываются. Однако ранее в январе правозащитный портал Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой девять сотрудников СИЗО-4 в Кемеровской области выводят из камеры №17 шестерых заключенных, ставят их к стене и бьют, а затем в камере проводят обыск. После этого прокуратура Кемеровской области провела проверку в СИЗО-4 и завела дело по факту избиения заключенных. 

Позже в пресс-релизе Генпрокуратура и ГУ ФСИН подтвердили, что события, запечатленные на видео, произошли в 2017 году. 

На видео также заметно, что камера в СИЗО-4 находится в плохом состоянии: в полу не хватает досок, а метраж помещения не соответствует нормам содержания шестерых заключенных, пишет основатель портала Владимир Осечкин. Он заявил, что на одного человека приходится менее четырех квадратных метров, хотя на официальном сайте СИЗО №4 говорится, что изолятор «полностью соответствует необходимым современным европейским требованиям».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Бермудском треугольнике археологи обнаружили торговое судно SS Cotopaxi, пропавшее почти 100 лет назад, сообщил телеканал Fox News. Судно SS Cotopaxi вышло из порта Чарльстона в штате Южная Каролина 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Через некоторое время корабль и вся команда исчезли. Поиски SS Cotopaxi стали основой для сюжета первой серии сериала […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика