Четверых сотрудников ФСИН арестовали по делу об избиении заключенных в СИЗО Кемеровской области

Четверых сотрудников Федеральной службы исполнения наказания в Кемеровской области арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово. Они будут находиться под стражей до 20 марта.

В какой именно тюрьме или колонии работали арестованные, не сообщается, их имена также пока не раскрываются. Однако ранее в январе правозащитный портал Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой девять сотрудников СИЗО-4 в Кемеровской области выводят из камеры №17 шестерых заключенных, ставят их к стене и бьют, а затем в камере проводят обыск. После этого прокуратура Кемеровской области провела проверку в СИЗО-4 и завела дело по факту избиения заключенных.

Позже в пресс-релизе Генпрокуратура и ГУ ФСИН подтвердили, что события, запечатленные на видео, произошли в 2017 году.

На видео также заметно, что камера в СИЗО-4 находится в плохом состоянии: в полу не хватает досок, а метраж помещения не соответствует нормам содержания шестерых заключенных, пишет основатель портала Владимир Осечкин. Он заявил, что на одного человека приходится менее четырех квадратных метров, хотя на официальном сайте СИЗО №4 говорится, что изолятор «полностью соответствует необходимым современным европейским требованиям».

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