В Таджикистане пропал журналист, критиковавший власть. Родные думают, что его уже сутки допрашивают спецслужбы

В Таджикистане пропал журналист, критиковавший власть. Родные думают, что его уже сутки допрашивают спецслужбы

29.01.2020, 15:11, Новости дня

В Таджикистане пропал журналист Далер Шарифов, который стал популярным благодаря своим критическим статьям и аналитическим материалам в СМИ и соцсетях. Его родные считают, что его задержали спецслужбы и уже вторые сутки допрашивают в управлении госбезопасности района Шохмансур города Душанбе, сообщает таджикская служба Радио Свобода. 

«Во вторник около 11 часов дня Далер вышел из дома после короткого телефонного разговора, сказав, что у него назначена какая-то встреча», – рассказал один из близких журналиста. 

До этого накануне, по словам родственника журналиста, сотрудники милиции провели обыск в квартире Шарифова и забрали для экспертизы компьютер и все книги, напечатанные на арабском языке. 

Официально власти Таджикистана задержание и допрос журналиста не комментировали. Однако с начала года в Таджикистане были задержаны более сотни людей по подозрению в членстве в запрещенных в стране организациях, в том числе «Братьях-мусульманах». Среди этих задержанных были в том числе преподаватели арабского языка в местных вузах. 

Таджикские власти подтвердили аресты только спустя несколько недель. 



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