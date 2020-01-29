В Украине ликвидировали все морские инспекции

Кабинет Министров Украины ликвидировал Азовскую и Крымско-Черноморскую экологические морские инспекции. Об этом 28 января сообщила пресс-служба Кабмина.

«Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали», — отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Полномочия указанных инспекций переданы соответствующим территориальным органам Государственной экологической инспекции. Более того, отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.

Как отметили в Кабмине, принятое решения должно повысить эффективность работы Госэкоинспекции и снизить давление на бизнес-среду.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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