Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзалізниці» Кравцова

Глава правления акционерного общества «Укрзалізниця» Евгений Кравцов покинет свою должность. Об этом на брифинге в Киеве 29 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Мы сегодня согласовали увольнение руководителя «Укрзалізниці». Это важный шаг для перезагрузки того, что в этой важной государственной компании происходит», – заявил премьер.
Будет объявлен конкурс на замещение должности главы компании, добавил Гончарук.
9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании. 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой «Укрзалізниці».
20 декабря издание Delo.ua писало, что в Министерство инфраструктуры вызывают членов наблюдательного совета «Укрзалізниці» на частные беседы и склоняют их к увольнению Кравцова.
30 декабря Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить его контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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