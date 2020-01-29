Знаменитый юморист из КВН впал в кому после инсульта

Знаменитый юморист из КВН впал в кому после инсульта

29.01.2020, 15:05, Разное

У артиста аневризма мозга. Сейчас ему требуется
операция, но пока медики не могут ее провести из-за риска для жизни звездного пациента.

После инсульта, случившегося у Григоряна 8 января, его госпитализировали
на две недели. Самочувствие 25-летнего Овика начало улучшаться, и его отпустили
домой. Однако 23 января звезде КВН снова стало плохо. Во время отдыха с
друзьями мужчина начал кричать от головной боли. Из-за последствий инсульта
Григорян впал в кому, передает Starhit.ru.

Как только аневризма в мозге кавээнщика станет меньше, врачи
собираются сделать ему операцию. Хирургическое вмешательство и восстановление
будет стоить знаменитому юмористу более миллиона рублей. Близкие артиста
обратились за помощью к поклонникам, поскольку не в состоянии оплатить лечение
родственника.

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