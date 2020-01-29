Голикова предупредила о риске проникновения коронавируса в Россию

В РФ пока не зафиксированы случаи заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, однако опасность его проникновения на территорию страны существует, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Голикова отметила, что правительство еще в конце декабря предприняло меры для нераспространения заболевания. Был усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль на пунктах пропуска на российских границах, отработаны действия врачей на случай выявления нового вируса у пациентов. Также были проработаны «вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения».

«За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено. Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

Вице-премьер добавила, что российские власти проводят все необходимые мероприятия. «Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском «Векторе», сейчас ведутся», – сказала Голикова.

Она также указала, что ведется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем. «Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют», – добавила Голикова.

По последним данным, число зараженных в Китае достигло почти 6 тыс. человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от пневмонии, вызванной этим вирусом.

Министерство здравоохранения РФ подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавирус. РФ и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В четверг президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, на котором будет рассматривать роль местного самоуправления в реализации нацпроектов, информирует пресс-служба Кремля. «30 января Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. На заседании будет рассмотрена роль местного самоуправления в реализации национальных проектов. Также участники обсудят лучшие практики в области […]