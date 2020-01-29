Эксперты сообщили, от каких одноразовых вещей необходимо отказаться уже сейчас

Эксперты рассказали об одноразовых вещах, от которых нужно отказываться уже сейчас. Люди не готовы лишить себя определенного уровня комфорта.

Одноразовые пакеты, которые все покупают в супермаркете, легко можно заменить на тканевые сумки, и они будут служить не один год. Также можно реже использовать даже фасовочные пакеты, а ценник приклеивать прямо на фрукты или обзавестись специальной холщевой сумкой. Эксперты сообщают, полиэтиленовые пакеты разлагаются от 100 до 500 лет.

Необходимо избавляться и от пластиковых бутылок, которых в год люди выбрасывают около тысячи штук, что равно почти 25 килограммам пластика. Решить проблему очень просто – можно приобрести многоразовую плотную бутылку и наполнять ее водой. Лучше всего таких емкостей иметь две, чтобы устранять неприятный запах в них поочередно.

Специалисты сообщают, что люди также покупают много одноразовых стаканчиков. Такие бумажные емкости создают не просто из бумаги, их обрабатывают пластиком, и переработке они не подлежат. Также со стаканчиком всегда покупают пластиковые крышечки, что тоже небезопасно, а чтобы заменить эти одноразовые вещи стоит просто приобрести термокружку.

Эксперты сообщают, что часто в кафе используют соломинки, которых только в США ежедневно выбрасывают более 500 миллионов штук. Это же касается и одноразовых салфеток, изготавливающихся из пластиковых волокон и синтетической целлюлозы, а значит они распадаются долго. Выход из ситуации прост: нужно часто мыть руки с мылом и использовать бумажные салфетки.

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