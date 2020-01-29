Андрейченко едва не попала в тюрьму из-за романа с Шеллом

Андрейченко едва не попала в тюрьму из-за романа с Шеллом

29.01.2020, 15:04, Разное

Наталья Андрейченко стала гостьей программы «Судьба человека», актриса приоткрыла завесу тайны своей жизни. 63-летняя звезда вспомнила уход от Максима Дунаевского к Максимилиану Шеллу, признавшись, что любила одновременно двух мужчин. Это едва не привело к тюремному заключению, однако не удержало ее чувства.
При этом, с ее слов, артистка честно пояснила супругу о своих чувствах к другому. Замуж за австрийского режиссера и актера она вышла в 1980-х годах, после долгих лет счастливого брака с отечественным композитором. Звезда «Мери Поппинс» и «Сибириады» влюбилась в Максимилиана Шелла буквально за секунду. Несмотря на то, что с Максимом Дунаевским у нее был маленький сын, она решилась на развод.

Интересно, что кроме объяснения в кругу семьи, ей пришлось отвечать за новый роман и перед вышестоящими органами Советского Союза, бдительно следящими за моральным обликом граждан страны. Как заверила актриса, ее вызывали для беседы из-за ее визитов в гостиницу для иностранцев и даже угрожали «найти» в ее сумке запретные вещества, что привело бы к реальному тюремному сроку, причем не менее 15 лет.

Что же до супруга, то артистка искренне все ему рассказала, при этом упомянув и об опасности быть осужденной. Дунаевский согласился на развод, и уже в 1986 году Андрейченко и Шелл заключили брак. В 1991 году звезда переехала к мужу в США, однако вскоре вернулась в Россию.



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