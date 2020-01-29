Кононенко сочинил анекдот о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Блогер и журналист Максим Кононенко сочинил анекдот по мотивам рассказа первого президента Украины Леонида Кравчука о якобы встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера в 1939 году во Львове.
На своем канале в Telegram Кононенко написал:
«Идет однажды такой Сталин по Львову. Вдруг смотрит – а навстречу ему идет Гитлер.
– Мне *** (синоним слова «конец», – прим. ВЗГЛЯД) … – думает Сталин, – Это же Гитлер! Сейчас кто-нибудь увидит и будут потом писать, что я с ним во Львове встречался!
Сталин немедленно развернулся и побежал. Вослед ему что-то кричал Гитлер».
Так Кононенко отреагировал на рассказ первого президента Украины Леонида Кравчука о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, якобы состоявшейся во Львове 17 октября 1939 года. При этом Кравчук не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал слова Кравчука «абсолютным бредом».
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