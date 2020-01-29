Министр труда заявил, что избежать колебаний прожиточного минимума невозможно

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за происходящих в экономике изменений. Такое мнение Котяков выразил на брифинге.
«Мы никогда не уйдем от ценовых колебаний внутри финансового года. Это обусловлено экономическими реалиями: урожаем, предложениями на рынке, поэтому при сохранении подходов по определению ежеквартального размера прожиточного минимума мы никуда не сможем уйти от сезонных колебаний внутри одного года», — заявил министр.
При этом Котяков отметил, что для определения влияния прожиточного минимума на порог бедности Минтруда использует среднегодовое значение первого показателя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для расчета социальных выплат берется величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.
Напомним, накануне Министерство труда предложило понизить уровень прожиточного минимума в России после требования президента Путина закрепить этот показатель экономики в Конституции.
В соответствии с предложением прожиточный минимум в целом по России предлагается установить на уровне 10 609 рублей на четвертый квартал 2019 года, это на 3,7% меньше, чем было в предыдущем квартале. Необходимость снижения размера прожиточного минимума Министерство пояснило уменьшением средних потребительских цен на овощи, которые составляют значительную часть продуктов в потребительской корзине.
Ранее президент Путин предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. В основном законе также должен появиться пункт о регулярной индексации пенсий.
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