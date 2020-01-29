Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

Процедура получения российского гражданства упростят для жителей Белоруссии и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

По словам Казаковой, министерство предлагает освободить граждан этих стран от прохождения собеседования на знание русского.

Кроме того, для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения российского гражданства после получения вида на жительство. Казакова отметила, что чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции.

Ранее в январе МВД опубликовало информацию, согласно которой в 2019 году российское гражданство получили или восстановили почти 300 тысяч украинцев.

В апреле прошлого года Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке оформления гражданства России для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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