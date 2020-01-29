Задержавшие Голунова полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики — СК России

Наркотики, подброшенные Ивану Голунову, приобретались и хранились полицейскими незаконно. В ближайшее время Следственный комитет предъявит официальные обвинения бывшим сотрудникам полиции, участвовавшим в задержании журналиста. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств. При этом подложенные потерпевшему наркотические средства, ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились», — говорится в сообщении.

О задержании пятерых бывших сотрудников полиции, причастных к незаконному преследованию Голунова, стало известно 29 января утром. Источник The Insider близкий к правоохранительным органам рассказал, что их подозревают сразу по трем статьям Уголовного кодекса — фальсификация доказательств, превышение должностных полномочий и хранение наркотических средств.

Как говорится в сообщении СК, задержанные — бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

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