Брэд Питт появился на ланче номинантов премии «Оскар» с бейджем на пиджаке

56-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт появился на ланче номинантов на получение премии Американской киноакадемии «Оскар» с бейджем на лацкане пиджака. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
По информации журнала, актер оказался единственным из присутствующих знаменитостей, кто подчинился правилам организаторов и надел идентифицирующий значок.
Как пишет Entertainment Tonight, на значке было написано «Брэд Питт. Актер второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». «У него явно имеется чувство юмора», – отмечает издание.
Brad Pitt clearly has a sense of humor. 😂
Posted by Entertainment Tonight on Teisipäev, 28. jaanuar 2020
Брэд Питт является обладателем и многократным номинантом премии «Оскар». В 2020 году Питт номинируется на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль Клиффа Бута в фильме «Однажды в … Голливуде». Церемония награждения победителей запланирована на 9 февраля 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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