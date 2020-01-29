Байден назвал Мишель Обаму претендентом на пост вице-президента США

Бывший вице-президент США, член Демократической партии Джо Байден предпочел бы, чтоб бывшая первая леди Мишель Обама стала следующим вице-президентом. Об этом Байден заявил во время визита в город Маскатин, штат Айова, сообщило 28 января издание The Hill.
Один из избирателей спросил Байдена, как он рассматривает возможность назначения Обамы судьей Верховного суда, на что экс-вице-президент заявил, что хотел бы этого, но не думает, что такое случится. Тогда избиратель уточнил, о каком именно Обаме идет речь. Байден ответил, что, по его мнению, «Мишель станет вице-президентом».
Ранее Байден заявлял, что в случае победы на президентских выборах, он готов рассматривать на пост вице-президента представителя Республиканской партии. Сам Байден является демократом.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди основных кандидатов — нынешний глава США Дональд Трамп, который ранее заявлял, что уверен в своей победе, бывший член Палаты представителей Джо Уолш, Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Бенри Сандерс.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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