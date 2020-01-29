Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу – Гончарук

Правительство Украины намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, заявил 29 января в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу. Создание такого Офиса – это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу», – написал премьер.

Он отметил, что Офис будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

«К слову, в 2018 году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016-м году загрязнения атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей в год)», – продолжил премьер.

Гончарук подчеркнул, что «для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге – в городе, где этот вопрос является наиболее острым».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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