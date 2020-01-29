Скандалы: Сергея Махлая заподозрили во взятках

Совладельца «Тольяттиазота» обвиняют в попытке ангажировать судей Верховного суда РФ, чтобы те отменили решение о взыскании с предприятия налоговых недоимок

Как стало известно “Ъ”, заочно осужденный в России бенефициар ПАО «Тольяттинский азотный завод» (ТоАЗ) Сергей Махлай стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии Следственного комитета России (СКР), миллионер в разгар расследования хищения средств химического гиганта пытался дать взятку судьям Верховного суда РФ за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Сам господин Махлай и его осужденный отец находятся в международном розыске. В России обвинение будет предъявлено находящемуся в СИЗО экс-главе Тольяттихимбанка Александру Попову и бывшему начальнику службы безопасности ТоАЗа Олегу Антошину, который якобы и рассказал о попытке подкупа судей.

О новом повороте в расследовании, связанном с ТоАЗом, стало известно, когда Басманный райсуд рассмотрел ходатайство СКР о продлении срока содержания под стражей экс-руководителю Тольяттихимбанка Александру Попову. Напомним, что банкир долгое время являлся свидетелем по громкому делу о многомиллиардных хищениях, совершенных владельцами ТоАЗа отцом и сыном Владимиром и Сергеем Махлаями и тремя их подельниками. Суд над ними шел заочно, так как все пятеро успели уехать за границу. Между тем господин Попов оставался в России, исправно являясь по вызовам следователя, а задержан был лишь в конце мая прошлого года — за месяц до оглашения приговора Комсомольским райсудом Тольятти. Последний в июле 2019 года назначил подсудимым от восьми с половиной до девяти лет заключения. Банкира помимо махинаций обвинили вместе с господами Махлай в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сам Александр Попов вину категорически отрицает.

Ходатайствуя о продлении ареста, следователь СКР сообщил, что в отношении господина Попова возбуждено еще одно уголовное дело. Соответствующее постановление вынес 24 января бессменный руководитель следственной бригады СКР по делу ТоАЗа генерал-майор юстиции Михаил Туманов. На этот раз в нем идет речь о покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Новый эпизод связан с претензиями налоговых органов к ТоАЗу, которые возникли еще в 2012 году.

Тогда сотрудники межрегиональной инспекции №3 по крупнейшим налогоплательщикам ФНС посчитали, что ТоАЗ занизил более чем на 1 млрд руб. экспортную выручку от реализации в 2010 году аммиака. В результате налоговики доначислили налог на прибыль ТоАЗа за 2010 год более чем на 161 млн руб. Представители предприятия не согласились с этим решением и обжаловали его в арбитражном суде, но проиграли во всех инстанциях. Последней возможностью отменить уже вступившее в силу решение столичного арбитража была подача кассационной жалобы в Верховный суд. Добиться нужного решения Сергей Махлай, как считают в СКР, решил с помощью банкира Попова и начальника службы безопасности (СБ) ТоАЗа Олега Антошина, которым было поручено подыскать посредника и через него дать взятку судье ВС.

Осенью 2015 года господин Антошин якобы нашел «нужных» людей, кандидатуры которых одобрил контролировавший ход «операции» глава Тольяттихимбанка. Последний положил в одну из ячеек кредитного учреждения $1,2 млн наличными (более 77 млн руб. по тогдашнему курсу), которые должны были стать частью гонорара представителям ТоАЗа в ВС и посредникам во взятке. По некоторым данным, сама сумма вознаграждения судье должна была составлять около €2 млн. Однако довести преступление до логического завершения злоумышленники, которые действовали с некими «неустановленными лицами», не успели, так как 2 ноября ВС своим определением отказался передать кассационную жалобу на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам.

Ранее нам об этом уголовном деле ничего не было известно, впрочем, мы уже ничему не удивляемся»,— пояснил “Ъ” один из адвокатов Александра Попова Мурад Мусаев, отметив, что Басманный суд продлил его клиенту срок содержания в СИЗО до мая.

Он также сообщил, что новое обвинение строится на показаниях Олега Антошина, которого, как он предполагает, скоро выведут из дела, прекратив его уголовное преследование. Надо отметить, что Олег Антошин сейчас сам является подсудимым — по делу о подбросе на территорию ТоАЗа в 2017 году целого арсенала оружия и взрывчатки. Это по замыслу начальника СБ и его подельников, среди которых был и бывший начальник охраны Бориса Березовского Сергей Соколов, могло спровоцировать проверки предприятия, приостановку деятельности и дискредитацию руководства, с которым у них возник конфликт. Сам господин Антошин еще в ходе следствия признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

В ТоАЗе новое расследование комментировать не стали, сославшись на отсутствие официальной информации о нем, а директор по правовым вопросам АО «ОХК «Уралхим»» (миноритарий завода) Дмитрий Татьянин заявил “Ъ”, что компания, как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», «заинтересована в проведении тщательного и полного расследования». «Надеемся, что с помощью следственных и судебных органов ущерб, нанесенный «Тольяттиазоту», «Уралхиму», а также государству, будет возмещен»,— отметил он.

Сергей Сергеев

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