Скандалы: Природа фэйка

Как власти Москвы запустили тезис о «лучших школах в мире»

Несмотря на утверждения московских властей о мировом лидерстве столицы в области образования, нет никаких оснований этому верить. По мнению столичных чиновников, главным итогом ушедшего года для московского образования стали данные исследования PISA, которые показали, что школьники Москвы на мировом уровне выглядят неплохо, сообщает в своем блоге журнал «Столичное Образование», и решает выяснить, так ли это на самом деле?

«Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова по этому поводу сказала: «Итоги международного исследования показывают, что мы смогли не только сохранить свои позиции в рейтинге, но и существенно улучшить результаты, став одними из лидеров школьного образования в мире. Это еще раз доказывает, что все изменения в столичном образовании за последние восемь лет были правильными и действительно повысили его качество. Я надеюсь,что это исследование, как и другие результаты, которые говорят о росте качества образования в столице, поставят окончательную точку в обсуждении, в правильном ли направлении движется Москва в модернизации образования…».

Если московские школы показали такие успешные результаты, то хотелось бы услышать от чиновников Департамента образования и экспертов профессиональный анализ итогов — за счёт чего был совершён такой рывок? Узнать, ученики каких образовательных центров Москвы участвовали в исследовании PISA? Какие школы особенно отличились ? Но Исаак Калина и чиновники ДОНМ хранят молчание. Почему?

Секрет «успеха» московского образования

Главным источником информации о «прорывном» успехе столичных школьников стала публикация на сайте мэра Москвы Сергея Собянина — «Московские школы вошли в тройку лучших в мире». Если проанализировать причины взлёта в рейтинге PISA ,то несложно понять, что главная из них — это умение «правильно» считать. Наши чиновники делают это виртуозно… По сообщению мэра — по уровню читательской грамотности московские школьники вошли в тройку лучших, уступив лишь Китаю и Сингапуру, по математике — на пятом месте, по естественным наукам — на шестом. Почему-то никого не смутило, что при таком раскладе (3,5,6 места ) — никак не получается занять в общем зачёте почётное третье место. Как говорится, цифры не «бьются». Здесь же простая арифметика, любой школьник скажет об этом. Ну, предположим, что Сергей Собянин — хозяйственник и мог ошибиться в подсчётах, но почему его не поправил математик Исаак Калина? Но и это ещё не всё.

Сравнение исследования международной программы по оценке учебных достижений PISA проводится между странами, а не отдельными городами. Но столичные чиновники почему-то взяли результаты только по Москве и некорректно сравнили их с баллами остальных стран. Как говорится, «ловкость рук и никакого мошенничества», а в целом получилась благожелательная картинка успешности. Но во многих странах есть свои города-лидеры, где баллы учеников гораздо выше, чем в среднем по стране. Поэтому было бы честнее сравнивать результаты Москвы с результатами городов — мировых лидеров, такими как: Пекин, Шанхай, Гонконг, Токио, Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Вена, Хельсинки, Прага… Оказалась бы Москва в этом случае в «тройке», в «пятёрке», или в «десятке» лидеров по качеству школьного образования — большой вопрос…

Но тем не менее, Сергей Собянин на голубом глазу заявил, что «Московские школы вошли В ТРОЙКУ лучших в мире», а многие СМИ, не проверив достоверность информации, растиражировали этот фейк. Хотя достаточно было просто посмотреть официальные результаты PISA, чтобы убедиться, что в них нет упоминания о Москве, как отдельном субъекте исследований. От слова СОВСЕМ.

Москва — кузница кадров?

У журналистов нашей редакции есть основания сомневаться в том, что Москва является лидером в сфере образования не только в мире, но даже в России. Здесь важно понять — что с чем сравнивать. Если говорить о финансировании образования, то наша столица, безусловно, лидер. В Москве в период с 2020 по 2022 годы на сферу образования потратят более 1,2 триллиона рублей. Для сравнения — в крупнейшем российском городе науки и образования Новосибирске на развитие сферы образования на три года (2018 — 2021 гг.) выделено всего 22,6 млрд. рублей. В других регионах России финансирование на образование выделяют меньше, чем Москва тратит на уличные украшения и салюты. Столица давно уже диссонирует с остальной Россией и сфера образования, к сожалению, не исключение.

По расходу денег на образование Москва действительно один из мировых лидеров, но если говорить о качестве образования, то тут возникает вопрос — как это качество измерить? По какому критерию? Давайте попробуем оценить качество московского образования по критерию успешности в карьерном росте. Когда московские чиновники заявляют, что дают самое лучшее школьное образование, то логично сделать вывод, что столица готовит самых конкурентоспособных выпускников. Москва во все времена финансировалась хорошо (а сейчас особенно) и по своему потенциалу должна быть кузницей кадров для всей страны!

Ведь школьное образование это фундамент, на котором строится вся будущая карьера человека. По идее, именно выпускники московских школ должны быть лучшими студентами в вузах страны, а затем лучшими на производстве, в науке, образовании, искусстве, бизнесе… Но по факту — москвичей среди руководителей федерального уровня единицы. Где же тогда работают москвичи, получившие качественное образование? Логично предположить, что они востребованы в своём родном городе. Как говорится — «где родился там и пригодился». Давайте посмотрим, кто сегодня «рулит» в столице.

Правительство Москвы

Мэр Москвы — Сергей Собянин (Ханты-Мансийск)

Руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы — Наталья Сергунина (Москва)

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства — Петр Бирюков (с.Старый Бузец)

Заммэра по вопросам социального развития — Анастасия Ракова (Ханты-Мансийск)

Заммэра по вопросам безопасности и информационной политики — Александр Горбенко (Украина)

Заммэра (уже бывший, — прим.ред) по вопросам градостроительной политики и строительства — Марат Хуснуллин (Казань)

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений — Владимир Ефимов (Курск)

Заммэра, руководитель Департамента транспорта — Максим Ликсутов (Эстония)

Руководитель Департамента торговли и услуг — Алексей Немерюк (Владикавказ)

Руководитель Департамента здравоохранения — Алексей Хрипун (Ростовская обл.)

До недавнего времени столичный Департамент труда и социальной защиты населения возглавлял бакинец Владимир Петросян. На этом посту его сменил Евгения Стружак — родом из поселка Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Видимо, предполагается, что уроженцы Баку и Ханты-Мансийска лучше знают о проблемах москвичей, чем сами горожане.

А вот и «вишенка» на торте — московский Департамент образования и науки возглавляет уроженец села Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области Исаак Калина. На одной из пресс-конференций журналисты «Столичного образования» спросили руководителя Департамента образования: «Когда выпускники московских школ займут лидирующие позиции в Москве и России?». Исаак Калина, подумав, ответил: «Давайте подождём ещё лет пять». С тех пор прошло более пяти лет. Сколько ещё ждать ?

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