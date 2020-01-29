Крашенинников сообщил о возможной поправке к преамбуле Конституции

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по поправке в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что поступившие предложения о поправке преамбулы основного закона с учетом исторической памяти будут рассмотрены.
«Преамбула – предложили ее поменять. Предложений очень много. Преамбула – это своего рода введение, пролог к конкретному тексту. Я в данном случае все-таки сосредоточился бы на тексте, который регулирует, – я лично. Та часть, которая что-то провозглашает, важна идеологически. Я здесь не силен. Пока предложения идут в сфере исторической памяти. Вот сегодня говорили про русский язык и другие вещи. Пока единого текста нет. Договорились, что в преамбулу тоже будем вносить поправки. Ограничений у нас по этому поводу нет», – сказал он, передает РИА «Новости».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас на общественном обсуждении предлагаемых поправок в Конституцию в Красноярске заявил, что ежегодный отчет генерального прокурора должен стать конституционной нормой.
«Мы обязанность (генерального) прокурора предоставлять отчет ежегодный тоже переведем на уровень конституционной нормы. Мы эту поправку уже сформулировали, мы в ближайшие дни ее внесем… У нас есть новый генеральный прокурор, и я уверен, что он тоже нас поддержит. Мы именно на конституционный уровень его обязанность предоставлять отчет переведем», – сказал Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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