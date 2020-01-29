В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

29.01.2020, 14:44, Новости дня

В феврале температура в центральной РФ останется выше нормы, однако снежный покров не растает, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что в феврале «будет понижение температуры до 10-13 градусов, то есть месяц будет нехолодный по расчетам, но ниже чем в январе», передает «Интерфакс».

Он отметил, что в ближайшее время дневные температуры сохранятся около нуля градусов, ночные – ниже нуля. Снег не растает, «выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться».

«Впервые, наверно, в выходные в Подмосковье, особенно на юге, можно выходить на лыжах, катать на санках детей, снег будет достаточной плотности», – добавил метеоролог.

Он отметил также, что «не существует статистических связей между зимним и летним режимом».

«На бытовом уровне, конечно, говорят – суровая зима, значит, будет жаркое лето, но ничего подобного, статистика не подтверждает зависимости. После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз», – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в течение недели похолодание прогнозируется на востоке Центрального федерального округа, в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.

В центре «Фобос» заявляли, что в феврале «аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны».



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