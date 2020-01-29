Стоимость услуг Google, YouTube, Facebook и Apple в Украине не вырастет в случае введения НДС – Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа») не прогнозирует роста цен на электронные сервисы Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix в случае введения в Украине налога на добавленную стоимость на эти услуги. Об этом он написал 29 января в Facebook.

Он недоумевает, почему инициатива о налогообложении транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы, спровоцировала вал критики.

«Рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране, нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости? Почему мы должны отказываться от механизма, успешно действующего в странах Европейского союза, Турции, Норвегии, Швейцарии, Японии, ОАЭ и других, и который, к слову, добровольно выполняется самими компаниями-плательщиками?» – задался вопросами Гетманцев.

Он отметил, что уже сейчас международные корпорации должны платить НДС с объекта.

«Возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория перекладывания налога давно установила, что непрямой, как, кстати, и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой конъюнктуры», – написал Гетманцев.

Наша инициатива о налогообложении транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы, неожиданно… Posted by Danil Getmantsev on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

В ноябре 2019 года нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко заявил, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

Соответствующий законопроект №2634, автором которого является Гетманцев, был подан в Верховную Раду 21 декабря 2019 года.

Издание «Бизнес.Цензор», проанализировавшее документ, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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