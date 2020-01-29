Черновол сломали ногу в ГБР – нардеп Ионова

Народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол сломали ногу в помещении Государственного бюро расследований Украины в Киеве, заявила 29 января в Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Мария Ионова.
«Надеюсь, что неотвратимость наказания за преступления… будет продемонстрирована в этом деле, и нарушители закона и титушки, которые сломали ногу Тани Чорновол в помещении ГБР, на глазах журналистов, будут наказаны», – написала Ионова.
Вражаюча підлість невідомих осіб у вигляді тітушок, які атакували мене, народного депутата і Таню Чорновіл (вона була…
Posted by Mariya Ionova on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020
В комментариях к своему посту она уточнила, что Черновол наложили гипс. «Сломаны сустав и порваны связки, боли страшные, сделала ночью МРТ Таня. Сейчас идет в больницу, будут решать, как дальше», – добавила Ионова.
Черновол 28 января вывели из помещения ГБР, где проводил брифинг первый заместитель директора Госбюро Александр Бабиков. 28 января Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту незаконного проникновения на территорию их ведомства народного депутата VIII созыва. На видео, которое распространило ведомство, снято, как Черновол преодолевает ограждение с колючей проволокой.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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