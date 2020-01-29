Ученый рассказал, как бороться с проснувшимися раньше времени кротами

Теплая зима стала причиной того, что кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени. Доктор биологических наук, директор Институт пест-менеджмента Валентин Рыльников объяснил, насколько велик урон от кротов и как с ними бороться.

По словам эксперта, кроты не являются вредителями, более того, эти животные нуждаются в защите и охране.

«Единственный ущерб, который от них (кротов) очевиден – это их активная роющая деятельность. Они могут нарушить поверхность покрова, на котором посажены какие-то интересные, ценные декоративные растения, цветы, альпийская горка, или, например, площадку для гольфа, которая требует исключительно строгие геометрические формы и абсолютную ровность поверхность», – рассказал Рыльников в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что «некоторые недобросовестные предприниматели используют бренд «кротов», опираясь на то, что в народе все, что роют – это кроты. Но вместе с кротами роют и другие виды грызунов, например, водяные крысы, которые по размеру не уступают кроту, но повреждают и корни деревьев, и клубни, и травянистые растения, и все съедают».

«В некоторых местах люди пытаются оградить себя от этих животных, потому что они нарушают целостность их участков. В таких случаях помогают кротоловки. Но для этого надо знать, где их ставить и как. Для этого должен быть какой-то определенный опыт. Самостоятельно вы это не сделаете, надо знать, где ходит крот. У него есть основной ход, а есть куча уже ранее использованных. Обычно он их вообще забивает землей, и там уже никогда не бывает. Ловушка их отлавливает, и кроты в этих ловушках погибают. Какая-то часть кротов, которая раньше ходила по вашему участку, там ходить не будет, но это не значит, что не придут новые», – рассказал Рыльников.

Он также назвал еще один способ отпугивания кротов. «В середине участка, если участок слишком большой, тогда это делается в нескольких местах, вкапывают шест, сверху крутится двух или трехлопастный пропеллер. Колебания от вращения передаются на шест. Вибрация переходит в землю и создает неблагоприятный фон для кротов, и они стараются покидать такие места», – добавил Рыльников.

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