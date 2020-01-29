Генсек Совета Европы высказалась по поводу возвращения РФ в ПАСЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что рада возвращению российской делегации в ПАСЕ, так как работа в полном составе лучше позволяет отвечать современным вызовам.

«Я рада, что все 47 стран снова присутствуют на этой зимней сессии. Это хорошая основа для прогресса по многим направлениям и вызовам, которые стоят перед нами», – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, она приветствовала проведение дебатов по главным положениям трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава СЕ, отметив, что он «отражает новый дух единства в нашей организации, который должен укрепить работу ПАСЕ и усилить эффект от нее».

В понедельник ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, однако позже стало известно, что доклад комитета Парламентской ассамблеи по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия РФ в полном объеме.

Также в мониторинговом комитете ПАСЕ заявили, что РФ выполнила рекомендации после возвращения в организацию, также был отмечен прогресс в выполнении Минских соглашений.

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