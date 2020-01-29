Мнение: Теперь их стало 50

Два пустых сарая в пустыне превращаются…превращаются сараи…сараи превращаются….

Пентагон официально увеличил цифру пострадавших от иранского удара по базе Айн-аль-Ассад 8 января 2020 года.

Теперь официально признают 50 пострадавших https://abcnews.go.com/Politics/pentagon-now-50-service-members-suffered-brain-injuries/story?id=68598126

Хроника вранья Пентагона теперь выглядит так.

1. Ни один американский солдат не пострадал при обстреле Ираном базы Айн-аль-Ассад.

2. Пострадало 8 человек.

3. Пострадало 11 человек.

4. Пострадало 34 человека.

5. Пострадало 50 человек.

6. Продолжение следует…

Напоминаю, что КСИР еще в первый день заявил, что у США до 80 раненых, в то время, как Пентагон вообще отрицал потери.

В итоге, число пострадавших уверенно приближается к той цифре, которую заявлял КСИР.

И это мы даже не рассматриваеv вопрос потенциального сокрытия погибших, которые могли иметь место, на что намекали истории обеспокоенных родителей, которые не могли дозвониться до своих детей в Ираке.

PS. Относительно ситуации с гибелью "Бомбардье Е-11" в провинции Газни в Афганистане, то иранское государственное ТВ подхватило сообщения о том, на борту погиб один из убийц Сулеймани — Майкл Д'Андреа. США пока никак не подтвердили и не опровергли заявления Талибана о том, что среди погибших были высокопоставленные сотрудники ЦРУ, включая "Аятоллу Майка".

Касательно самолета, то он использовался не только как узел связи. Он выступал и в роли командного пункта при проведении операций в отдаленных районах Афганистана, где он мог координировать действия наземных команд спецназа, операторов ударных и разведывательных беспилотников, различных средств технической разведки.

До сих пор нет ясности, что привело к гибели самолета.



Личная охрана командующуго группировкой США в Афганистане генерала Миллера, который последнюю неделю катается по губернаторам провинций и пытается заставить их более активно заниматься вопросами безопасности и давления на Талибан.

Источник: Colonel Cassad

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