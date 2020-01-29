Клюшкин заявил о необходимости создания альтернативы для Facebook из-за сбора данных о пользователях

Компания Facebook давно призналась в сборе данных о пользователях со сторонних сайтов, однако это не снимает с нее ответственности за подобные методы. Об этом заявил Артем Клюшкин, отметив необходимость создания альтернативы для данной соцсети.

Как выразился председатель совета директоров агенства по развитию информационных технологий, платформа может использовать полученную информацию не только для совершенствования работы, но и для ведения информационной войны. «Чтобы определить бытовым языком – на заводе могут производить макаронные изделия, а при незначительных изменениях – патроны», — рассказал Клюшкин. Он также добавил, что сейчас осуществляются масштабные исследования моделей поведения, предпочтений пользователей за их же средства. По словам эксперта, во многих ситуациях человек нажимает на пользовательское соглашение, передавая свои личные данные, и даже не подозревает, как Facebook может использовать это.

Специалист предостерег юзеров от неосторожных действий на просторах интернета и заявил о необходимости поиска альтернативы. Люди не смогут отказаться от использования соцсетей, а многим они нужны для работы и общения с родственниками. Как отметил Клюшкин, сейчас не идет речь о репрессивных действиях в отношениях сайта. Подводя итоги, эксперт выразил надежду в создании государственных и корпоративных заменителей социальных площадок, о чем пишет «ПолитЭксперт».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Состав и разнообразие микробиоты кишечника связаны с поведением и психическими особенностями людей. Первое исследование, в котором рассматривается влияние микробиома на психику здоровой популяции, опубликовано в Human Microbiome Journal. В исследовании были собраны образцы микробиоты кишечника 665 человек. Участники ответили на десятки вопросов, которые касались их поведения, здоровья, диеты и образа жизни. «Количество исследований, которые связывают […]