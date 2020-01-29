Минобороны назвало лицемерием «беспокойство» США из-за наступления РФ в Идлибе

«Беспокойство» Вашингтона из-за «масштабного наступления» российских и сирийских военных на «мирных жителей» в провинции Идлиб является лицемерием, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об испытываемом в госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» РФ и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба. При этом США пригрозили Дамаску и его союзникам решительными мерами.





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