Российский космонавт рассказал, как проспал шесть пожарных тревог на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что во время первого полета в космос проспал шесть пожарных тревог на Международной космической станции (МКС) за одну ночь, так как спал в берушах.
«После этого берушами я не пользовался. Пользовался только активными наушниками. Аварийную сигнализацию они пропускают», – сказал Артемьев на презентации своей книги-фотоальбома в Музее космонавтики, передает РИА «Новости».
По cловам космонавта, когда он отправился на орбиту впервые, был сильно напуган врачами и опасался за свой слух. Из-за этого он пошел спать в американский сегмент и использовал беруши.
Когда он проснулся по будильнику, то встретил американских коллег в приподнятом настроении, однако те ему ничего не сказали. В российском сегменте космонавты, по словам Артемьева, встретили его «чернее тучи» и не разговаривали с ним.
Оказалось, что за ночь шесть раз ложно сработала пожарная сигнализация, и российские космонавты были вынуждены каждый раз по полчаса тратить на поиски места, где сработал датчик, чтобы «восстановить станцию».
В декабре прошлого года сообщалось, что российском сегменте Международной космической станции произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. До этого аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС.
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