Geely зарезирвировала в России новые товарные знаки Antares и Sirius

Фирмой Geely было зарегистрировано на территории Российской Федерации товарные марки Antares и Sirius. Ожидается, что под ними в дальнейшем станут поставляться новые модели.

Официальный представитель бренда рассказал о непричастности к регистрации, инициативу проявил китайский офис холдинга. Интересная тема наименований говорит о том, что, скорее всего, появятся гибриды или электромобили, так как под маркой Polistar есть общая затея с Volvo, где комплектуют дорогие и высокоэффективные электромобили.

В Geely имеются 3 гибрида с возможностью подзарядки и электромобиль. На территории РФ продемонстрированы лишь авто с бензиновым двигателем – седан Emgrand 7, а также кроссоверы Emgrand X7 и Atlas. Уже скоро на рынке появится Coolray – кроссовер, оснащенный мотором мощностью 150 и 177 л. с. Продажа авто начнется с первого квартала нынешнего года.

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