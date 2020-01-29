Geely зарезирвировала в России новые товарные знаки Antares и Sirius

Фирмой Geely было зарегистрировано на территории Российской Федерации товарные марки Antares и Sirius. Ожидается, что под ними в дальнейшем станут поставляться новые модели.
Официальный представитель бренда рассказал о непричастности к регистрации, инициативу проявил китайский офис холдинга. Интересная тема наименований говорит о том, что, скорее всего, появятся гибриды или электромобили, так как под маркой Polistar есть общая затея с Volvo, где комплектуют дорогие и высокоэффективные электромобили.
В Geely имеются 3 гибрида с возможностью подзарядки и электромобиль. На территории РФ продемонстрированы лишь авто с бензиновым двигателем – седан Emgrand 7, а также кроссоверы Emgrand X7 и Atlas. Уже скоро на рынке появится Coolray – кроссовер, оснащенный мотором мощностью 150 и 177 л. с. Продажа авто начнется с первого квартала нынешнего года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Back To The Future — The Musical / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- С какими проблемами сталкиваются люди без обоняния / 24 января
- В каждой четвертой школе России запретили использовать телефоны на уроках / 14 декабря
- S&P оценило претендентов на строительство «Северного потока – 2» / 22 декабря
- Врач усомнилась в недостатке кислорода в московском воздухе / 18 декабря
- СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса / 7 декабря
- Daily Telegraph — Турция и РФ строят планы на будущее несмотря на американские санкции / 27 ноября
- Жителя Ижевска уличили в попытке продать военные секреты иностранным спецслужбам / 27 ноября
- Семена: Я хотел бы вернуться в журналистику и продолжить свою работу / 28 января