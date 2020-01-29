Немецкий детектив заявил о готовности стать свидетелем защиты по делу МН17

Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел свое расследование крушения малазийского Boeing МН17 в 2014 году в Донбассе, сообщил о готовности выступить на процессе в Гааге в качестве свидетеля стороны защиты.

«Я думаю, что один из подозреваемых и его адвокаты на процессе в Гааге вызовут господина Афшара (сотрудник Реша – прим. ВЗГЛЯД) и меня в качестве свидетелей, чтобы раскрыть все доказательства», – передает его слова РИА «Новости».

Все остальное, считает он, «было бы абсурдом». Реш выразил мнение, что в случае отсутствия доказательств по делу, судебный процесс «не имел бы законных оснований на международном уровне».

21 ноября Реш уже говорил, что готов выступить свидетелем на открытом процессе в Гааге по крушению МН-17.

Реш провел собственное расследование, по итогам которого заявил, что имеет ценные сведения, не учтенные в работе следователями. Он обещал обнародовать полученные данные, несмотря на поступающие угрозы.

Совместная следственная группа по делу о крушении Boeing заявляла, что ищет свидетелей, которые могли бы дать показания о принятии в Москве решения о «военной поддержке ополченцев» в 2014 году.

МИД РФ подчеркивал, что вердикт следствия о причастности РФ к крушению Boeing был вынесен сразу же, в дальнейшем все материалы просто подгонялись под этот результат.

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