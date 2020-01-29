Медики раскрыли секрет красивых и роскошных волос

Все мечтают о красивых волосах, но мало кто знает, как сделать их внешний вид привлекательным. Результат зависит не только от правильного питания, но и от манипуляций, которые ежедневно проделываются с ними. Медики раскрыли секрет роскошных локонов.

Не рекомендуется ежедневно мыть волосы шампунем, лучше всего делать это через два-тря дня. Если на следующие сутки после мытья кажется, что голова грязная, не стоит сразу же бежать в душ и применять моющее средство. Нужно прополоскать волосы прохладной водой. Медики советуют после каждого мытья наносить на волосы миндальное, кокосовое или другое масло, а также делать маски. После этих манипуляций шевелюра станет блестящей, красивой и роскошной.

Не стоит растирать влажные волосы, так они травмируются. Лучше обвернуть голову хлопчатобумажным полотенце на пятнадцать минут, чтобы лишняя влага впиталась. Рекомендуется расчесывать волосы три раза в день. От такой процедуры они будут лучше расти. Нужно стараться как можно реже применять фен и утюжки, поскольку от частого их использования волосяной покров становится сухим и безжизненным. Если локоны длинные, то раз в три месяца необходимо обрезать секущиеся кончики. После такой процедуры волосы станут более послушными и красивыми.

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