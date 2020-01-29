Чурикова рассказала о привычке Караченцова общаться с матерью после спектаклей в «Ленкоме»

На днях в «Ленкоме» состоялся вечер памяти знаменитого артиста, который посетили его коллеги и друзья, в том числе Инна Чурикова. Актриса пояснила журналистам о привычке покойного Николая Караченцова после каждого спектакля звонить своей матери.

Родительница артиста Янина Брунак была известным балетмейстером. Она работала в разных странах, гастролировала по всему миру. Мать Николая Караченцова много времени проводила вне дома, в связи с чем редко видела сына. Общение родственников сводилось преимущественно к телефонным разговорам, которые много значили для знаменитости. По словам Инны Чуриковой, ее не переставала удивлять привычка партнера по сцене, который после любой постановки рассказывал близкому человеку все подробности представлений в «Ленкоме».

Также актриса отметила, что Караченцов всегда спешил жить. Как считает звезда отечественного кинематографа, коллега предчувствовал, что не долго проживет на земле. Николай Петрович скончался в 2018 году в 73-летнем возрасте после продолжительного заболевания.

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