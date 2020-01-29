Максим Галкин рассмешил поклонников общением с годовалым малышом на «Лучше всех!»

Максим Галкин обнародовал в Instagram-микроблоге забавное видео, демонстрирующее отрывок из развлекательного шоу «Лучше всех!». Ведущий программы пообщался с годовалым малышом, рассмешив поклонников.

На видео попал момент, как Галкин во время разговора со своим гостем Данилой обращает внимание на его маленького брата Диму, наблюдающего за происходящим из зала. Шоумен пригласил малыша к ним на диван. Усевшись рядом, мальчик произнес, что ему здесь очень удобно. Ведущий посоветовал ребенку подремать, а сам продолжил беседу с его братом. Годовалый малыш притворился спящим, но в один момент встрял в разговор. На вопрос Галкина: «Проснулся, что ли?», он ответил: «Еще нет».

Серьезность малыша и его непосредственное поведение рассмешили поклонников знаменитости. Фолловеры поблагодарили Галкина за очередную порцию позитивного настроения.

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