В Раде объяснили налоги на Facebook и Google войной в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев объяснил ситуацией в Донбассе предложение обложить иностранные IT-компании налогом на добавленную стоимость.

«Наша инициатива о налогообложении транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы, неожиданно спровоцировала вал критики. Честно, не могу объяснить почему», – написал Гетманцев в Facebook.

Он выразил мнение, что бюджет воюющей страны не должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, не являющихся товарами первой необходимости.

Кроме того, Гетманцев указал, что подобные меры являются мировой практикой. «Возможно, это кого-то сильно удивит, но уже сейчас международные корпорации должны платить НДС с объекта», – написал депутат, добавив, что этого не происходит, из-за «отсутствия простого доступного механизма».

Во вторник в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о новых правилах налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют на Украине услуги в информационной сфере. В случае принятия документа от владельцев социальной сети Facebook, поисковика Google, производителя программного обеспечения Microsoft и подобных им компаний потребуют уплаты налога на добавленную стоимость по ставке 20%, передает ТАСС.

Налог и, соответственно, подорожание услуг может коснуться предоставления изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов, аудиовизуальных произведений, игр, а также доступа к информационным, коммерческим, образовательным, развлекательным электронным ресурсам и облачным технологиям. Кроме того, взимать налог предложено с дистанционного обслуживания программного обеспечения и предоставления рекламных услуг.

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