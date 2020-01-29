МИД ответил на заявления Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

МИД ответил на заявления Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

29.01.2020, 14:19, Новости дня

Москва привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии, заявили в российском МИД, комментируя высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», – указали в российском дипведомстве, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.



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