МИД ответил на заявления Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Москва привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии, заявили в российском МИД, комментируя высказывания турецкого президента Тайипа Эрдогана.
«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», – указали в российском дипведомстве, передает ТАСС.
Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что РФ якобы перестала выполнять свои согласованные в Астане и Сочи обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
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