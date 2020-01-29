Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram крупным планом обручальное кольцо на фото с супругой, телеведущей Ксенией Собчак. Он позировал, обнимая жену.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.
С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.
Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна 2010 года рождения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Хирург, онколог и маммолог Дмитрий Петровский рассказал о передовых методах лечения рака и достижениях отечественных специалистов в данной области. Врач отметил, что у российских исследователей есть успехи, но они далеки от прорывных, сообщает телеканал «Царьград». Петровский выразил уверенность, что наиболее перспективный способ борьбы с онкологическими заболеваниями – стимулирование иммунитета. Он пояснил, что человеческий организм обладает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Ненавидел КГБшников»: вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки / 20 декабря
- Компания Jeep анонсировала самую компактную модель среди своих автомобилей / 13 декабря
- Мнение: Нефтяной контракт / 4 декабря
- Федор Смолов женится на внучке Ельцина после её совершеннолетия / 14 января
- «Устал от вранья»: Добронравов раскрыл судьбу сериала «Сваты» / 9 декабря
- Поклонники оценили перемены во внешнем виде Ольги Бузовой / 22 декабря
- Ксения Собчак удивила поклонников снимком без макияжа с Богомоловым в Куршевеле / 12 января
- Российские ученые перечислили пригодные для колонизации Марса астероиды / 21 января