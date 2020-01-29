Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак

Богомолов показал крупным планом обручальное кольцо на фото с Собчак

29.01.2020, 14:18, Новости дня

Российский режиссер Богомолов показал в Instagram крупным планом обручальное кольцо на фото с супругой, телеведущей Ксенией Собчак. Он позировал, обнимая жену.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 28 Янв 2020 в 8:17 PST

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года.

С 2013 года Собчак жила в браке с российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В начале марта 2019-го Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.

Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. У них есть дочь Анна 2010 года рождения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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