Мэр китайского Уханя заявил о готовности подать в отставку в связи с коронавирусом

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван готов подать в отставку. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN, опубликованном в YouTube 28 января.
В Ухане были зарегистрированы первые случаи коронавируса нового типа.
Сяньван отметил, что решение закрыть транспортное сообщение с Уханем было «действительно жестким». Он добавил, что тем самым город заработал «плохую историческую репутацию», хотя такие меры и должны сдержать распространение инфекции.
Мэр подчеркнул, что если это поможет в сдерживании вируса, то готов подать в отставку и принести таким образом свои извинения общественности.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило более 6 тыс.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
29 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 15 странах.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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