Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина

Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина

29.01.2020, 14:12, Разное

В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.

Как передает spbdnevnik.ru, вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ходе словесной перепалки один из них схватил нож и набросился на оппонента.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.



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