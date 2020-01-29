Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина

В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.

Как передает spbdnevnik.ru, вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ходе словесной перепалки один из них схватил нож и набросился на оппонента.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился своими переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая. Медик считает, что ситуация говорит о неготовности мира к борьбе с серьезными эпидемиями, сообщает ToDay News Ufa. «Если “ленивый” коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим как случаи расползаются по миру, то что мы сможем противопоставить новому, […]