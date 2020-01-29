Под Петербургом в общежитии произошла поножовщина

В общежитии поселка Аннино Ленинградской области произошла поножовщина. В деталях случившегося разбираются полицейские.
Как передает spbdnevnik.ru, вечером 27 января два мигранта сильно поссорились. В ходе словесной перепалки один из них схватил нож и набросился на оппонента.
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением брюшной полости. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился своими переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая. Медик считает, что ситуация говорит о неготовности мира к борьбе с серьезными эпидемиями, сообщает ToDay News Ufa. «Если “ленивый” коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим как случаи расползаются по миру, то что мы сможем противопоставить новому, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Жуть… / 6 января
- Изменившуюся Ани Лорак раскритиковали поклонники из-за «огромных» губ: «Раньше красивей была» / 6 января
- Мнение: Авиаскрепа / 6 декабря
- Скандалы: Среди «слуг народа» оказался насильник / 25 ноября
- Известный певец перекрыл движение в центре Москвы в час пик ради съемок клипа / 24 декабря
- Мнение: Алиса Селезнёва прилетела в 1984 год из России спасённой Путиным / 11 января
- Наука: Мозг различает удовольствия от эротики, сладкого и денег / 25 января
- Продолжает укрепляться: рубль держит позиции / 11 декабря