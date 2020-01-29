Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны либо поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.

«Они либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

В декабре министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что пока преждевременно говорить о закупке Турцией российских истребителей, так как Анкара все еще рассчитывает получить F-35. Также он заявлял, что прорабатывается вопрос взаимодействия российских комплексов С-400 и истребителей F-35.





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