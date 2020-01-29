70 банкнот на одного украинца. В Нацбанке рассказали, сколько наличных находится в обращении

В наличном обращении Украины на 1 января 2020 находилось денег на общую сумму 425 млрд грн, в том числе монет — 2,3 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот — 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук ). Это на 6,2% больше чем в начале прошлого года, сообщила 28 января пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

«К началу 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) — 182 штуки. Среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилась за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019)», — говорится в сообщении.

Больше всего в наличном обращении находится банкнот номиналом 200 гривен и разменных монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно). В то же время в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

У готівковому обігу країни cтаном на 1 січня 2020 року перебувало готівки на загальну суму 425 млрд грн, у тому числі… Posted by Національний банк України on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

25 января Нацбанк презентовал новую банкноту номиналом в 200 грн, которую введут в обращение 25 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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