ЕС может исключить из санкционного списка Арбузова, Клименко и Пшонку – журналист

Европейский союз может исключить из санкционного списка некоторых украинских чиновников – соратников беглого президента Виктора Януковича. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Бывшего премьер-министра Украины [Сергея] Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов [Александра] Клименко, бывшего генерального прокурора [Виктора] Пшонку и его сына Артема могут исключить из списка», – написал журналист.

its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2020

28 января Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и Александра Януковича, старшего сына экс-президента Виктора Януковича.

Санкции в виде замораживания активов против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в 2014 году и с тех пор неоднократно их продлевал. Весной 2019 года они были продлены на год и действуют до 6 марта.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и 11 его соратников: Александр Янукович, Николай Азаров, Пшонка с сыном Артемом, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Ставицкий, Табачник, Курченко.

Как пишет Центр противодействия коррупции, основной причиной постепенной отмены санкций в отношении некоторых украинских экс-чиновников стали «отсутствие расследования Генеральной прокуратурой Украины случаев незаконного присвоения средств и плохое сотрудничество между украинскими и европейскими властями».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эпидемия коронавируса в Китае пойдет на спад около 8 февраля, сообщил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан. «У болезни есть инкубационный период, но если считать от 23 января (когда был введен карантин в Ухане – прим. ВЗГЛЯД), то приблизительно к 15 числу первого месяца по лунному календарю (8 февраля) уже […]