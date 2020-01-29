Чийгоз: Москва пытается представить нового «куратора Крыма» как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами

Российские власти пытаются представить нового «куратора Крыма» вице-премьер-министра РФ Марата Хуснуллина как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз.
«Неважно, кого в РФ поставят «куратором Крыма». Его фамилия не имеет значения – в любом случае это очередная марионетка и исполнитель. Москва пытается представить нового «куратора» как татарина, но у него нет практически ничего общего с крымскими татарами. Это лишь спекуляции. Гораздо серьезнее этого назначения – ситуация с ротацией [руководителя администрации президента РФ Дмитрия] Козака и [советника президента РФ Владислава] Суркова. Ведь именно Сурков настаивал на том, что с крымскими татарами нельзя договориться, поэтому в отношении их нужно принимать силовое решение», – отметил Чийгоз.
По его словам, в РФ создана спецгруппа, которая отчитывается российскому президенту Владимиру Путину о ситуации в оккупированном Крыму.
«Я думаю, вопросы Крыма не остаются без личного участия Путина. Для него полуостров – это «болезненная» территория. Он хочет сделать из него некий форпост. И приход нового «куратора» не остановит репрессии в Крыму. Мы точно знаем, что при Путине создана спецгруппа, которая регулярно отчитывается ему по Крыму. То есть в отношении полуострова Москва будет и дальше действовать прагматично», – подчеркнул Чийгоз.
До отставки предыдущего правительства РФ «куратором Крыма» был экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который с 24 января занимает должность заместителя руководителя администрации президента РФ. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление вместо Суркова.
21 января Хуснуллин был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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