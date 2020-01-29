В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

29.01.2020, 14:05, Новости дня

В провинции Ирака Анбар разбился военно-транспортный самолет, сообщают СМИ.

По предварительным данным, разбившийся самолет принадлежал американским военным, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Ан-Нашра».

На борту были четыре человека, все погибли.

В понедельник было опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане. СМИ сообщали, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать американским ВВС. До этого отмечалось, что борт якобы принадлежал вооруженным силам Афганистана.

По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.



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