Автоновости: В Британии поступил в продажу электрический фургон Mercedes-Benz eVito

Автоновости: В Британии поступил в продажу электрический фургон Mercedes-Benz eVito

29.01.2020, 14:04, Разное

Электрический фургон Mercedes-Benz eVito уже доступен в продаже для клиентов. Приобрести эту машину можно на рынке Великобритании.
Автомобиль Mercedes-Benz eVito оказался первым электрофургоном средних габаритов, попавших в продажу на текущей неделе на рынок Британии. Подобные транспортные средства имеют немалое значение для организаций по доставке последней мили, что особенно важно для городов Объединенного королевства, где строгие нормы к объему выбросов.

Новинка от компании из Германии работает на электрическом моторе, способном генерировать 114 лошадиных сил, он приводит в движение передние колеса. Автомобиль доступен с удлиненным и обычным кузовом Vito. В настоящее время в Англии можно приобрести не так много фургонов, в связи с чем показатели производительности и мощности могут не иметь существенного значения. Запас хода Mercedes-Benz составляет 150 км, а для полноценной зарядки машине требуется не менее шести часов. Покупатель имеет возможность обзавестись моделью за 39 895 фунтов стерлингов, за такие средства он получит «малолитражку» с шестикубометровым грузовым багажником и грузоподъемностью 923 кг. Более представительная версия стоит чуть больше 40 000 фунтов.



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