Максим Дунаевский клялся Наталье Андрейченко жизнью сына, что во Франции у него нет внебрачной дочери

Максим Дунаевский клялся Наталье Андрейченко жизнью сына, что он не имеет внебрачной дочери во Франции. Как пишет актриса, ради мира с ней композитор мог пойти на любые уловки.
Наталья Андрейченко побывала в студии программы «Судьба человека» и рассказала, как узнала, что у тогдашнего ее мужа Максима Дунаевского есть внебрачная дочка во Франции. У женатого композитора был роман с Ниной Спада, которая родила дочку Алину и увезла во Францию.
Актриса вспоминает, о внебрачном ребенке супруга рассказали друзья. Как оказалось, девочка растет в Париже и родилась практически одновременно с их Дунаевским общим сыном. Наталья Андрейченко сразу же уехала от мужа к его сестре. Максим Дунаевский применил хитрость и поклялся в отсутствии детей на стороне жизнью их сына, чтобы помириться с супругой.
Сейчас все обиды забыты, и недавно актриса в шутку предлагала композитору опять пожениться. Наталья Андрейченко о разводе никогда не жалела.
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