RT поставил рекорд просмотров на YouTube среди мировых телеканалов

RT — первый из новостных телеканалов, преодолевший отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. На всех аккаунтах он опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News по числу просмотров.

Самым популярным видео RT за прошлый год стали кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эти кадры показали крупные мировые СМИ.

В числе эксклюзивных видео RT — прямые трансляции и ролики с митингов "желтых жилетов" во Франции. Протестанты скандировали: "Мерси, RT!", увидев камеры телеканала.

Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О назвал RT самым популярным каналом на YouTube RT.

Когда произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, агентство Rutply вело прямую трансляцию с места событий. Оно опубликовало первые видеокадры последствий пожара, которые были сняты с дрона.

RT стал первым российским телеканалом, начавшим публиковать собственные материалы на YouTube в 2007 году. В 2013 году число зрителей RT International на YouTube достигло 1 млрд.

Осенью 2019 года новостной телеканал набрал 7 млрд просмотров на YouTube.

Источник: Вести

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