Ужин для номинантов на «Оскар» будет исключительно из растительных продуктов

В Голливуде 9 февраля состоится 92-я церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар".
Для номинантов традиционно проводится ежегодный ланч. В этом году, как пишет издание Variety, он будет состоять исключительно из блюд растительного происхождения.
Отмечается, что такое решение было принято, исходя из "этичного отношения к окружающей среде". Американские киноакадемики услышали призыв звезды "Джокера" – номинанта на "Оскар" Хоакина Феникса.
Ранее на вручении премии "Золотой глобус" Феникс, который является веганом, посоветовал переходить на веганское меню.
К слову, на "Золотом глобусе", который вручали 5 января, подавали блюда исключительно из растительных продуктов: вешенки, ризотто с дикими грибами и овощами, свекольный суп и веганский десерт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Премьер Михаил Мишустин назначил экс-заместителя главы аппарата правительства Сергея Приходько своим помощником. «Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности», – говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Приходько был заместителем главы аппарата правительства, его на эту должность в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Глава «Ощадбанка» об ограблении банкомата: Цена украденного – около 250 тыс. грн. Цена разрушенного – миллионы / 30 ноября
- В РФ объяснили ситуацию со сроками возобновления авиасообщения с Грузией / 28 ноября
- На Всероссийском патриотическом форуме дали старт году памяти и славы / 3 декабря
- Прогресс, но не прорыв. Урегулирование ливийского конфликта вновь откладывается — Le Figaro / 14 января
- Автоновости: Сразу 18 автобрендов подняли рублевые цены в январе 2020 года / 16 января
- Глава ПКР призвал дождаться итоговых решений ВАДА / 26 ноября
- Bild: Меркель объявила Трампу войну / 19 декабря
- Правительство назначило Новикова главой НАПК / 15 января