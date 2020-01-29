Бекхэм намерен перехватить Кавани у мадридского «Атлетико»

Уругвайский нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может переехать в заокеанскую футбольную лигу (MLS). Футболист заинтересовал "Интер Майами" и лично его совладельца Дэвида Бекхэма.

Одним из главных претендентов на 32-летнего уругвайца является мадридский "Атлетико", и сам Кавани рассматривает вариант с Испанией одним из приоритетных. Однако, как сообщает "Спорт-экспресс", пока "матрасники" не смогли договориться с игроком.

Этим и собирается воспользоваться Бекхэм, предложив тому щедрый контракт. К тому же англичанин имеет хорошие отношения с главой "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, и рассчитывает, что это поможет ему заполучить Кавани.

Напомним, что Кавани выступает с 2013 года. Его действующий контракт завершается летом 2020 года. Парижане рассчитывают выручить с его продажи не менее 20 миллионов евро.

Источник: Вести

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