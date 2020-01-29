Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан. Супруга невольного "моржа" сняла его погружение на видео.
Все произошло днем 28 января на набережной Приволжского затона. Собака попыталась попить в проруби, но провалилась под лед.
"Спаси ее! Ой, Жуня!" — кричали дети, в то время как раздевшийся до нижнего белья мужчина заходил в ледяную воду.
Собака пыталась выбраться на отколовшуюся льдину, но забраться на спасительный плотик у нее не получалось. Мужчина разломал льдину и вытащил измучавшееся животное на берег.
"Саша, с крещением!" — иронично поддержала спасателя супруга.
В соцсетях Александра сразу же окрестили героем и настоящим мужчиной.
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