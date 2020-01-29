РАМТ представляет премьеру спектакля «Ромео и Джульетта»

Российский академический Молодежный театр представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта". Самую известную пьесу Уильяма Шекспира ставит главный режиссер РАМТа Егор Перегудов. В главных ролях – Анастасия Волынская и Денис Фомин.

В спектакле нет ни пышных костюмов, ни пылких признаний, мир полон ненависти и безразличен к влюбленным. Среди тотальной ненависти, где несчастных людей много больше, чем двое влюбленных, трагедия Шекспира звучит как семейная хроника.

Действующим лицом спектакля становится рок: герои знают заранее, что все завершится трагедией, но продолжают любить и драться, драться и любить. Рок неумолим, как течение времени, которое буквально тает на глазах зрителя.

"Мы пытаемся уйти от привычно романтичной сказочности, от шпаг и склянок с ядами, чтобы рассказать современную историю, которая касается нас напрямую. Есть мир, полный вражды и ненависти, а есть любовь и верность, к которым осознанно или нет тянется человек любой эпохи", — говорит режиссер Егор Перегудов.

По его словам, наиболее интересен парадокс, который делает пьесу всегда актуальной: "Когда людей всячески заставляют ненавидеть друг друга, когда не учат любви – именно в ней они и нуждаются больше всего".

Премьерные спектакли состоятся 14 и 28 февраля на Большой сцене РАМТа.

Источник: Вести

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