В Варшаве заявили о подготовке Россией «вмешательства» в польские выборы

Официальное издание Агентства внутренней безопасности Польши «Обзор внутренней безопасности» опубликовало статью из которого следует, что Варшава готовится к российскому «вмешательству» в польские выборы.

Автор статьи утверждает, что РФ якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году в целях «дестабилизации страны» и «ослабления международной позиции Соединенных Штатов». В статье сказано, что Москва этим «вмешательством» пыталась «подорвать целостность и эффективность НАТО и ослабить сплоченность Европейского союза». При этом РФ неоднократно отрицала подобные обвинения.

Для борьбы с якобы российским вмешательством издание предлагает «проведение тренингов для политических партий, членов штабов и избирательных комиссий, а также добровольцев на центральном и местном уровнях и проведение непрерывного анализа польского и зарубежного информационного пространства». Также обучение проводить предлагается среди «социальных групп, наиболее уязвимых для последствий информационно-психологических операций», передает РИА «Новости».

Ближайшие выборы, которые ожидаются в Польше – выборы президента. Они запланированы на весну 2020 года, но официально еще не назначены.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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